林心如、許光漢代言養生茶。（陳俊吉攝）

林心如、許光漢、77老大代言養生茶。（陳俊吉攝）

林心如與許光漢26日聯袂代言養生茶，與網紅77老大同台，林心如舊愛、也是她老公霍建華的麻吉林志穎上周五發生自撞車禍、火燒車意外，造成臉部及身體多處骨折，至今仍在加護病房觀察治療中。林心如今表示，看到這件事很錯愕也很難過，「希望他趕快康復、好起來，希望大家多給他一些時間不要打擾他和家人。小志是很有福報的人，上天一定會保佑他的」。她說自己沒有打電話，因這時不太方便打擾，但都有在關心。

林心如表示，老公霍建華與林志穎也有共同朋友，他有透過朋友了解情況，「一直很關心」。會因這這意外事件提醒同樣愛車的老公開車更小心嗎？她說，他滿小心的，不會開很快，至於她被傳也愛開車，「我哪有！還好啦，我又不是很厲害！」

林心如接受主持人陶晶瑩訪問時透露，和老公霍建華經常「對打」，因為夫妻倆一起練拳擊，「對打超紓壓的，我比較少打拳擊，大概一周一次，但他基本上是每天上課練，教練會讓我們對打，問我要不要跟華哥練，他只能手放在背後，或只能用擋的不能回手，所以我起來超紓壓！」被問打老公的感覺，她笑說：「我是在運動！練習遇到壞人時可以怎樣反應！」並誇老公挨打時都有做好「對戲」的角色，「他只能帶著微笑！」

她也透露《華燈初上》實境秀節目今年下半年會啟動。被問《華燈初上》優秀演員眾多，金鐘獎項如何報名？女主角報名誰？她倒抽一口氣尷尬表示：「到時你們就知道，能報都報了，好難喔！每個表現都很好，但又名額有限，有限名額裡都提了。」至於她製作的新戲《有生之年》也已開始籌備，因之前導演先去拍其他戲，現在已解隔離出來了。

之前《華燈初上》曾找許光漢客串，新戲也會找他？林心如笑說：「他現在那麼忙，等他有空都會邀請，還透露當時邀請他客串《華燈》邀請滿久的，「他太忙，我給他發微信說你要來喔！用半威脅的！」至於霍建華因久未拍戲僅客串《華燈初上》，曾被傳計畫退休，她澄清沒有，但也不會演她製作的這部新戲，「他可能還沒看到很喜歡的東西」。

林心如日前將留了多年的長髮剪短，透露一剪完頭髮回家，5歲半的女兒就哭了，叫她「留回來」，「她很在意我的每一個小細節，覺得我是皇后，覺得媽媽就是要長髮比較漂亮，也常叫我穿裙子，在家會指著我工作衣服問說可以穿這件嗎，還規定我穿白色、紗的。她自己在家也是走公主風」。

她說，因為自己對女兒規定比較多，女兒有事就會找爸爸，爸爸便捨不得拒絕。她還爆料女兒甚至會幫爸爸「化妝」，「她一直要幫我畫，我被畫到有點厭煩，她就找爸爸，從塗指甲油開始，畫到眼影，而且她一定要畫有顏色的，綠色、藍色、紫色」。她則在旁拍照存證，女兒一邊化妝她一邊錄，至於爸爸反應？「他還是滿開心的。但畢竟他是『皇上』，女兒畫完他馬上卸掉！」老公有了把柄在她手上？她笑說：「他應該不在乎這個吧！」不過被問老公會不會生氣她爆料？她說不知道他會不會生氣。

近兩年荷包賺飽飽的許光漢被問理財之道，透露在還負債（貸款），因為幫家人買了房子，過去家裡一向是租房，爸媽希望有自己的房子，所以買房讓他們安心，至於其他錢則是用來「孝敬父母和姊姊」。