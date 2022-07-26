台中市潭子火車站附近1間滷味攤深夜傳槍響，34歲曾姓老闆遭41歲林姓嫌犯開3槍倒地，曾男頭部中槍送醫不治，警方初步調查疑似感情糾紛，才釀殺機；林嫌前妻則否認和曾男交往，2人只是工作上認識；據悉，林嫌前妻開設「個人工作室」，曾男曾經上門消費時被林嫌意外撞見，疑似才引來殺身之禍。

回顧事件發生，本月24日深夜，台中市潭子火車站附近滷味攤傳槍響，34歲未婚的曾姓老闆遭41歲林姓嫌犯到攤位開3槍後倒地送醫，林嫌犯案後，隨即駕駛BMW轎車逃往市區，警方以車追人，在台中市太平區發現林嫌將作案的BMW棄置在產業道路，頭部中槍的曾男於25日凌晨宣告不治。

警方初步調查，林嫌與前妻離婚後，2人仍有保持聯絡也常見面，由於相當在乎對方，並想挽回雙方感情，然而，林嫌日前卻發現，曾男常跑前妻個人工作室消費，疑似懷疑2人有染，醋勁大發釀殺機。

台中滷味攤老闆遭轟3槍送醫不治，疑似老闆曾到兇嫌前妻「個人工作室」被兇嫌撞見，疑釀殺機。（中時資料照）

先前曾傳出曾男追求林嫌前妻，對此，林嫌前妻也出面回應，因工作關係認識曾男，自己常到曾男滷味攤買滷味，並沒有外傳交往一事；曾男家屬於昨(25)日下午招魂時，悲痛聲稱曾男是家中獨子，社交單純沒有與人結怨，並且有10年的女友，2人感情穩定，原本去年要結婚，沒想到卻發生憾事，家屬懷疑兇嫌「是不是認錯人？」。

由於林嫌活動範圍在大里、太平附近，據悉林嫌是大里人，平時住在苗栗宿舍，是苗栗泰安某知名溫泉飯店主廚，24日當天晚間前往曾男的滷味攤連開3槍射殺曾男後犯，逃離現場，警方懷疑林嫌躲藏山區，擴大追緝，至於是否有人接應，警方表示不排除任何可能性；溫泉飯店業者也透露，林嫌到飯店工作約2年，平時與工作同仁互動正常，直到警察找上門時，才發現林姓廚師牽涉此案。