LMAO @elonmusk gave this picture of himself partying last night with Google founder Sergey Brin to the NYP, laughing off WSJ claims 😂 pic.twitter.com/apufnoi1gz — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) July 25, 2022

《華爾街日報》（Wall Street Journal）24日引述消息人士踢爆，全球首富馬斯克（Elon Musk）與好哥們、Google共同創辦人布林（Sergey Brin）的第二任妻子沙娜漢（Nicole Shanahan）有染，成為夫妻倆離婚的導火線。馬斯克事後大動作消毒，嗆聲「根本是胡扯，昨天還跟布林一起派對」，之後又曬出兩人合照闢謠。

大情聖馬斯克一路走來感情生活精采，錯綜複雜的感情線讓外界霧裡看花，時不時殺出程咬金，51歲的他播種威力不滅。據知情人士指出，有染傳聞東窗事發後，他單膝跪地求兄弟原諒，試著挽救多年友誼。對此，馬斯克在推特發文嗆聲「報導根本胡扯，我跟布林昨晚還參加同一場派對」，還澄清自己和嫂子過去3年只見過2次。

然而，《華爾街日報》身為美國發行量最大的報紙之一昨發布聲明表示，「我對我們的消息來源充滿信心，報導絕對屬實。」

馬斯克本人回應該媒體，「我並沒有在哥們面前下跪，因為這種事只有在求婚的時候…」開玩笑地強調「我還沒不打算向布林求婚呢!」

《紐約郵報》（New York Post）掌握獨家報導，稱馬斯克強調「在美國，大眾對於新聞機構採取的法律途徑都是徒勞，在推特上最好直接忽略或駁斥，這是我大部分時間都在做的事。」

此外，馬斯克還公布一張2小時前拍的出遊合影，寫下「我們這周末都在起好嗎，旁邊還有很多共同朋友，氣氛超棒!」

可以在馬斯克推特看到，今天最新的貼文將自己形容成「超新星」，不過卻是「超級爛」那種。因為近期的鳥事受到更多不重要的關注，他決定「將一切心力放在對人類文明更有用的事情上」。