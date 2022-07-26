台鐵局表示，舊有環島光纖傳輸系統SDH傳輸資料速率頻寬僅2.5G，且建置至今近20年，設備老舊逾齡、頻寬不足已不符各項通訊傳輸需求，因此斥資3.8億元更新建置中的環島光纖傳輸網路系統為具備100G傳輸速率頻寬－新一代IP-MPLS多協定標籤式網路傳輸通訊系統，目前進度約78％，預計11月21日完工。

台鐵局指出，新一代傳輸通訊系統可以因應未來臺鐵局各種子系統介面網路IP化介接，可滿足未來各項高速率、高可靠度及高擴充性之通訊傳輸需求。

台鐵局說，環島光纖傳輸網路系統建置全系統智慧網管中心及副網管中心（備援），監控全台環島鐵路193個車站之2個骨幹環（100G）、15個區域環（40G*11個＋20G*4個），所有核心路由器（CSR）、區域路由器（ASR）及各站之E1閘道器（E1 Gate Way）之設備狀態，系統告警時自動顯示告警地點、機房、設備或模組故障，告警訊號連結台鐵局Team pro簡訊系統，系統管理智慧化主動將告警訊息通報相關主管及現場值班人員手機，有利於障礙發生時轄區管理單位人員及主管即時進行查修復舊與掌握訊息。