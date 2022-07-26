IC設計服務廠智原（3035）26日召開法人說明會，上半年合併營收65.72億元，歸屬母公司稅後淨利13.31億元，賺逾半個股本並賺贏去年全年，每股淨利5.36元優於預期。智原下半年將機動調整產品組合及量產訂單以因應市場變化，維持全年營收年增六成預期不變。

智原公告第二季合併營收季增4.9％達33.65億元，較去年同期成長99.4％，續創季度營收歷史新高，毛利率季減0.4個百分點達49.3％，較去年同期減少0.4個百分點，營業利益季增12.1％達8.25億元，較去年同期成長逾2.7倍，歸屬母公司稅後淨利季減1.3％達6.61億元，較去年同期成長近2.7倍，每股淨利2.66元，表現優於預期。

智原上半年合併營收65.72億元，較去年同期成長103.2％，平均毛利率年增0.3個百分點達49.5％，營業利益15.61億元，與去年同期相較成長逾3.3倍，歸屬母公司稅後淨利達13.31億元，較去年同期成長逾2.8倍，上半年獲利賺逾半個股本，並賺贏去年全年，每股淨利5.36元優於預期。

智原第三季因為進入調整期，預期合併營收將較上季減少個位數百分比，其中矽智財營收維持季增，但NRE及ASIC量產營收較上季衰退，平均毛利率較上季減少2～3個百分點，營業費用季增5～6％，主要是研發費用增加及調薪。第四季隨著轉投資雅特力營運好轉及NRE認列增加，營收及毛利率將重拾成長。