台灣光罩（2338）26日召開股東臨時會，通過1.25億股以內私募增資案，正在洽談私募對象包含台灣晶圓代工大廠。台灣光罩總經理陳立惇表示，半導體產能釋出有助於新晶片的晶圓光罩開案增加，下半年產能供不應求且價格可望續漲，台灣光罩因新產能到位，本業獲利可望逐季創高，40奈米晶圓光罩明年貢獻營收。

台灣光罩公告6月合併營收月增5.8％達6.66億元，較去年同期成長28.2％，為歷年同期新高。第二季合併營收季增16.8％達19.94億元，較去年同期成長33.6％，連續五個季度創下歷史新高。累計上半年合併營收37.02億元，較去年同期成長33.7％，為歷年同期歷史新高。

台灣光罩總經理陳立惇表示，半導體需求往下，消費性需求受到衝擊最大，晶圓代工廠與IC設計廠產能傳出開始鬆動，但也因為有產能釋出，有更多的新晶片完成設計定案，新晶片的晶圓光罩開案湧現，所以對台灣光罩來說，下半年需求比上半年好。

由於產能供不應求，台灣光罩今年資本支出提高至36億元擴產，此次股東臨時會通過私募案，洽談對象包括兩家台灣晶圓代工廠及私募基金公司等。台灣光罩規劃私募與公開籌資的總金額要達100億元，希望最快今年底資金可以到位。