111年5、6月統一發票中獎號碼昨（26日）開出。

111年5、6月期統一發票中獎號碼已於周一（25日）開出，但有網友對獎時發現，她有一張發票的末3碼分明有對中獎號，但手機App卻顯示「未中獎」。文章掀起熱議，不少有相同情況的網友表示，大多是因App系統尚未更新，建議原PO更新後再確認一次。

「明明有中獎！我不懂為什麼沒有中獎」這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，從她手機App截圖可見，5月31日一筆消費的電子發票「BC30306097」，末3碼與5、6月期頭獎號碼的「17858097」相符，但卻顯示「未中獎」。

一名網友日前對發票，發現末3碼中獎，結果App顯示沒中。（圖／翻攝爆廢公社）

文章引起廣泛討論，不少網友提醒App系統更新速度稍慢，「發票中獎更新上傳沒這麼快吧」、「應該要晚個幾天才會更新，我的app都不會當天馬上顯示」、「就APP尚未更新成最新一期發票中獎號碼，等他更新完就可以了」、「App還沒更新吧」、「App更新再刷一次就好了」、「應該是剛開獎還沒更新」。

因此，網友紛紛建議原PO使用財政部的APP，才能夠當天開獎，當天對獎，「用財政部的app最準」、「用財政部的app狀況比較少」、「下載財政部自己的app來對獎，這樣就能達到當天開獎當天更新」、「使用財政部的APP對獎超快」、「用財政部自己的統一發票app」。