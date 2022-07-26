王海玲（左起）、周子寒、趙詠華、金智娟、鄭怡、于台煙、陳艾湄齊聚練團。（寬宏藝術提供）

王瑞瑜（左起）、王夢麟、施孝榮、殷正洋、周治平、李明德齊聚練團。（寬宏藝術提供）

施孝榮領軍鄭怡、王夢麟、殷正洋、楊耀東、趙詠華、金智娟、于台煙、王海玲、周治平、王瑞瑜、李明德、周子寒、陳艾湄共14組歌手，即將登上北高巨蛋開唱！今(26日)民歌手齊聚彩排練唱，被問到余天驚傳中風身體不適，好友施孝榮說：「我們特別要囑咐他身體要保重，也感嘆歌壇這幾年失去了一些重要人士，像邱晨，〈歸人沙城〉和〈拜訪春天〉的作者陳輝雄也在7月離開我們」，希望大家都要把身體顧好，並表示「有歌堪唱直須唱」！

今(26)日民歌手齊聚一堂練唱英文歌曲〈Beautiful Sunday〉，現場充滿輕快的氛圍，鄭怡說，這次「夏日民歌嘉年華」，她特別準備了高峰會沒唱過的〈想飛〉可以帶來很多正能量。金智娟則說：「今年年初丘丘前團長邱晨離開我們了，想藉這個機會來好好唱幾首他的歌曲，比如〈小茉莉〉是我不曾演唱過的，要和大家一起回憶。」

民歌手近來都為了演出努力鍛練身體，施孝榮笑說，剛剛在排練過程中休息5分鐘就看到大家都在深蹲，但很明顯有些人是蹲不下去的，但這種誠意是可取。周子寒說，她最近都在跳劉畊宏的毽子操，一下就滿身大汗。施孝榮笑說「你去外面站一下也滿身大汗。」

這次將在北高雙蛋開唱，施孝榮特別對高雄朋友說聲抱歉，「因為我們很久沒去，去年本來要去，但因為疫情，那時候歌手們都難過吃不下飯，這次我們就有好好吃了！終於可以到高雄很期待，呼籲高雄鄉親啊～逗陣來」2022夏日民歌嘉年華8月14日在高雄巨蛋、8月28日在台北小巨蛋熱情開唱，購票請洽寬宏售票(kham.com.tw)。