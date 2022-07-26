女星艾莉絲（本名曾莉婷）結束與日籍前夫的婚姻後，帶著女兒梨梨醬旅居法國，不但創業，還邂逅英國外交官馬培迪，兩人於2017年結婚，婚後生下可愛的兒子威廉弟，一家四口生活非常幸福，而艾莉絲也常在社群分享育兒日常，近日她分享孩子在地上甩賴不起，英國尪直接單手扛起小孩，超強神救援讓網友誇：「真的是嫁對人」。

艾莉絲今（26日）發文，透露孩子打死不願意自己走路，坐在馬路上嚎啕大哭尖叫，無論她怎麼勸怎麼哄，甚至威脅要離開走人，小孩就是坐在地上打死不肯走路，她只好無奈地等兒子威廉弟哭完，沒想到就在這時候英國老公馬培迪出手了，「偉大的雷神索爾突然一個轉身，俐落地單手提起小屁孩 ，繼續大步往前邁進，老杯(爸)就是一個帥」，神隊友舉動讓愛利絲直誇是「英雄的背影」，更形容兒子的體重是「15公斤的瓦斯桶，單手被提起其實很想吐」。

一家人互動被網友讚爆：「爸爸帥翻了，真的是嫁對人」、「其實老杯在跟他說：我回去處理你！」、「這個老北好Man好帥喔」、「這就是爸爸處理小孩的方式，不囉嗦，扛走」、「帥氣的爸爸，媽媽馬上鬆口氣了」、「兒子應該覺得這樣扛著也蠻不錯的～」。

艾莉絲發文說兒子躺地大鬧，被老公一招制伏。（圖／艾莉絲facebook）

艾莉絲兒子威廉弟今年4歲，個性非常活潑，之前一家人到超市購物，結果，威廉弟擅自翻動老奶奶購物籃裡的東西，艾莉絲立刻制止他，教導孩子不可以亂動別人的東西，並跟老奶奶道歉，本以為這樣就沒事了，沒想到老奶奶說：「沒事沒事，沒關係的，請不要道歉，我們曾經都當過小孩，好奇和探索是很正常的，Let kids be kids ( 讓孩子做自己）」，讓她感動表示：「而在這個時候，如果能得到旁人的鼓勵和包容，彷彿像是有人拍拍妳的肩膀說句加油，又再度充滿動力往前。」