去年以《她們創業的那些鳥事》拿下金鐘女配角獎的簡嫚書，對於穿搭頗有一套的她昨(26)日出席Marimekko秋冬發表，以品牌設計師Maija Isola打造的新印花洋裝現身，並表示該印花呈現出其個性沈穩略帶俏皮的個性讓人愛不釋手，不過擁有兩位女兒的她卻表示，「不會想要（把服裝）傳承給她們欸。」她透露兩個女兒對於穿搭也開始有主見，除視《冰雪奇緣》的Elsa為女神外，還尤其熱愛公主紗裙風，讓她笑說「她們會找到適合自己的印花，就不要來跟我搶衣服了。」

Marimekko秋冬家品系列透過中性色調的經典印花以及以動物為靈感的Rusakko（野兔）、Napakettu(北極狐)和 Kiiruna(岩石雷鳥)等暖色系民俗主題印花。（Marimekko提供）

自曝高中起就因親人經常穿著Marimekko單品的緣故，與品牌結緣，「衣櫃至少有五件以上品牌服飾，家用品的話也收了很多，有點像上癮一樣。」她表示自己每季喜愛的印花都會隨心境、每年調整，本季以新傳統為題發表的系列，將傳統圖騰融入現代美學，讓她十分喜歡。本季品牌招牌設計師Maija Isola，以「直筒」、「A-Line」、「漏斗」三種不同版型模組，搭配新舊印花呈現出新傳統設計，其中名為「煎餅草莓醬」的圖騰是本季亮點。另外以「人際互動」為題的早秋系列，則是品牌首次與法國藝術家Virginie Hucher合作，共推出共三款洋裝、一件上衣、一條裙子，以Art to wear設計理念發展出大型抽象色塊設計，透過人文角度將繪畫和雕塑作品重現於服飾上。