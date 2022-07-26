大陸外交部發言人趙立堅26日表示，中國國務委員兼外長王毅將訪問烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克，並將會見會見三國領導人，與三國外長舉行會談。王毅此行將深化雙方「一帶一路」合作，推動構建更緊密的中國─中亞命運共同體。

趙立堅今在大陸外交部記者會上指出，烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克三國都是中國的友好近鄰和全面戰略夥伴。今年是中國同三國建交30周年，也是《上合組織憲章》簽署20周年和成員國睦鄰友好合作條約簽署15周年。

趙立堅表明，當前受各種內外因素影響，中亞地區局勢面臨新挑戰，地區各國普遍希望同中國深化合作、共謀發展、共促安全，也期待上合組織突出新作爲、展現新擔當。在上述背景下，王毅國務委員兼外長此次出訪將賡續中國同中亞國家傳統友誼，深化雙方高質量共建「一帶一路」合作，推動構建更緊密的中國─中亞命運共同體。

此外，趙立堅稱，出訪期間，王毅將會見三國領導人，並與三國外長舉行會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。王毅也將出席上海合作組織外長會議等多邊活動，與其他與會成員國外長全面籌備今年上合組織撒馬爾罕峰會。

趙立堅說，相信此訪將全面落實大陸國主席習近平與各國領導人達成的重要共識，深化雙多邊、各領域互利合作，推動共建「一帶一路」合作走深走實，爲維護地區和平穩定，促進各國繁榮發展作出新貢獻。