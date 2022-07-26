台中郵局透過郵局網購平台及快捷服務，與東勢、新社及卓蘭農民合作銷售水梨，去年賣出9471盒，今年除原來的「新興梨」外，再加碼「寶島甘露梨」，從27日起開賣。農民表示，今年年初下雨，水梨產量減少2成，糖度約為11度，而「寶島甘露梨」果實大、口感細密，還帶有清甜蔗香，歡迎民眾即時嘗鮮，鮮甜多汁水梨直接送到家。

台中郵局與財團法人台灣郵政協會協助農民行銷農特產品今年邁入第九年，與東勢農會、新社農會及東勢、卓蘭地區果農合作推出「情滿人間，愛無距『梨』－嘗鮮，挺農，做公益」活動，自7月27日起至9月2日透過「i郵購」網購平台訂購及郵局快捷服務，可將新鮮水梨送到全台消費者手中，26日舉辦水梨試吃會及捐助台中育嬰院儀式，蔡其昌及立委黃國書、莊競臣等人與會推薦。

栽培水梨40多年的農民李阿景表示，「寶島甘露梨」是農民曆經20多年研發成功的高接梨品種，果實大、口感綿細，還帶有淡淡清甜的蔗香味；「新興梨」口感清脆，是市面上最常見的高接梨品種，口感多汁清脆，別有一番風味。

農民指出，今年年初下雨，導致水梨產量約減少2成，糖度由以往的12度降為11度，但仍相當甜美，歡迎民眾透過「i郵購」網頁訂購，即可享受快捷宅配到府服務。

台中郵局表示，去年水梨禮盒共銷售9471盒，今年水梨品質也相當好，活動並提撥善款捐助台中育嬰院，呼籲民眾一起「嘗鮮梨、挺小農、做公益」，發揮愛無距「梨」的力量。