聯發科（2454）與英特爾宣布建立策略合作夥伴關係，聯發科將利用Intel 16製程打造部分產品，市場雖浮現擔心台積電（2330）客戶遭挖角聲音，然外資圈最新共識看好，台積電先進製程優勢屹立不搖，營收影響幅度不到1％，研判股價回檔主要來自情緒面因素。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀剖析台積電與聯發科合作關係，並指出，聯發科身為台積電前五大客戶之一，貢獻台積電營收比重將近1成，主要採用台積電的7與6奈米製程，多用在5G智慧機系統級晶片（SoC），其次，4G SoC與5G射頻收發器則採台積電16與12奈米製程，至於電源管理IC（PMIC）等成熟製程產品則委由聯電代工。

考慮到晶圓代工的產能、穩定良率，以及成本效率等因素，花旗環球判斷，台積電依舊是聯發科關鍵晶圓代工合作對象。瑞銀證券預料，聯發科2023～2024年絕大部分的智慧機SoC將持續委由台積電4、5、6奈米製程代工。

中信投顧指出，由於聯發科與英特爾合作是採用英特爾的Intel 16製程生產，16奈米第二季占台積電營收14％、約貢獻748億元，對於全球市占率第一的台積電而言，旗下客戶數量眾多，且未來有28奈米客戶製程微縮之需求，影響不大。

美銀證券則分析，根據聯發科經營管理階層說法，聯發科與英特爾合作可帶來分散成熟製程供應商的效果，然在高階製程方面，仍持續保持與台積電緊密合作關係，因此，台積電先進製程與聯發科的合作不受影響。同時，美銀估算，台積電今年全年來自16奈米製程營收貢獻約占全部營收的13％，假設台積電握有聯發科智慧終端平台20～30％市占，推算對台積電營收潛在影響不到1％。

由台積電26日股價反應來看，終場小跌0.9％、收495元，呼應外資圈主流的「略有情緒面衝擊、實質影響不大」意見。