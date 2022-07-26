命理專家艾菲爾老師在臉書粉專分享，今年下半年有4個星座的運氣最旺，其中巨蟹座在事業上有成功的機會，射手座的愛情能修成正果，雙魚座的財運極旺，白羊座則是整體運勢明顯上升。

第4名：巨蟹座

2022下半年，巨蟹座的企圖心很強，心中有許多動力推著你向前行，不管是事業、學業、生活，或是愛情、未來，你都渴望展現自我；再加上下半年土星停駐在巨蟹座的第八宮，事業、財運上會帶來許多新機會，而靈活的你也能精準把握每次的挑戰與良機，不只順利完成，更能享受到好運與成果。下半年你會有很多新的想法，只要把握良機、認真執行，成功對你而言是非常容易的。

第3名：射手座

2022下半年，幸運之星「木星」停在射手座的愛情宮，為你帶來穩定甜蜜的愛情能量，感情很快就能穩定下來，不管是單身、有伴者，愛情都將修成正果。單身者將遇見一段溫柔長久的戀情，也許對方並非典型高富帥，卻付出全部真心，且願意給予承諾，讓你有滿滿安全感；有伴者則很快就能認定彼此，且木星進入愛情宮也代表有子女運，你的「好孕氣」很快就會降臨。

第2名：雙魚座

2022下半年，雙魚座的財帛宮有同時象徵幸運、財富的「木星」，正財、偏財運都極旺。事業上會出現全新轉機，只要能好好把握，相信有機會藉此攀上事業巔峰；另外偏財運也很不錯，兼差、副業、投資機會全找上門、工作獎金變多，還有貴人不時的贈予，讓你輕鬆賺進滿滿錢財。而木星進駐財帛宮也代表你的新機會、資源變多，下半年可試著轉換跑道、學習新知識與技能，或換個居住地，只要抓住了，機會就是你的。

第1名：白羊座

目前大吉星「木星」正在白羊座的命宮逆行，可以說是處在水深火熱之中，但是你的個性也很衝，天生不服命運擺弄，越處在逆勢、越有衝勁。所以2022下半年，你的整體運會明顯變好，不管財運、事業、健康、愛情，甚至人際關係都得心應手；事業有望更上一層樓，尋找新事業、發展新職務者，也會有人適時推薦或拉你一把，貴人運非常強，能擺脫過去霉運，好運將緊緊跟隨著你。