德勤（Deloitte）商務法律事務所主持律師陳彥勳26日指出，根據經濟部投資審議委員會統計，近期台商赴日投資布局趨勢亦日漸提升，2021年台灣企業對日投資金額約為22億美元，較2020年同期成長約470％。

觀察台灣企業對日投資，以電子零組件製造業為主要投資產業別，占該年度對日投資總額約97％，估計為台積電等產業鏈。

然而，台日跨國投資併購因兩地文化與法律制度不同而有其複雜性，赴日投資前宜先瞭解投資併購日本企業相關之法律議題及程序，以避免因不熟悉日本法律規定導致違反相關法定程序，而影響投資時程甚至遭處罰。

陳彥勳指出，台灣企業赴日投資時除需考量投資型態及相關公司設立程序外，尚須留意所投資之行業是否屬日本《外匯及外國貿易法》（日本簡稱「外為法」）所規定需事前申報之指定行業或14項核心業種。

舉例而言，日本近年來為重振其昔日居半導體產業全球龍頭地位之榮景，於2019年修正之外為法中，將半導體製造業亦納入「網路安全」相關之指定行業。

換句話說，像2019年聯電併購日本三重富士通半導體（MIFS）、2020年新唐科技收購日本松下電器（Panasonic）旗下的半導體事業部門，以及2021年台積電與日本索尼（Sony）半導體攜手合作，於日本熊本縣興建新廠等投資併購案例，均須按外為法規定進行事前申報。

根據外為法規定，外國人或依外國法令設立之法人（依中華民國法律設立之公司即屬之，以下簡稱「外國投資人」），抑或是外國投資人持有表決權或經營權過半數之日本公司（例如台灣企業於日本設立之子公司）。

只要有符合外為法的法人所規定直接投資行為或特定取得行為（從其他外國投資人取得日本非上市公司股份）者，其投資行業涉及外為所訂與國家安全、網路安全、公共秩序、公眾安全或其他與日本國情相關之指定行業（目前約155種）或是屬14種核心業種者，必須於交易基準日前6個月內透過日本銀行向日本財務省及行業主管部門提出事前申報，且原則上行業主管部門受理申報後經過30日之投資禁止期間（亦有可能被延長至4個月）後方可進行該筆投資交易。

若違反事前申報制度，按該法規定將會面臨3年以有期徒刑或併處100萬日圓以下罰金。此外，完成該投資後45日內亦須向日本銀行作事後報告。