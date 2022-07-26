潭雅神綠園道終點中科公園廣場「夏日戲水區」，增建過濾循環系統及戲水設施。（台中市觀旅局提供）

潭雅神綠園道終點中科公園廣場「夏日戲水區」，增建過濾循環系統及戲水設施。（台中市觀旅局提供）

炎炎夏日是戲水好時機，台中市觀旅局在潭雅神綠園道終點中科公園廣場「夏日戲水區」，增建過濾循環系統及戲水設施，改善既有設施並增設車阻，大幅提升親子使用安全性及舒適性，讓旅客夏日清涼戲水玩得安心。

潭雅神綠園道為台中知名鐵馬路徑，適合親子騎乘共遊，近年來更增加不少親子共遊設施，如「紙飛機雕塑」、「22公尺山丘磨石子溜滑梯」、「沙坑」及「夏日戲水區」，沿途景緻優美，成為中部涵蓋規模最大、景觀豐富宜人的自行車專用道，不論是運動、全家出遊皆十分適合。

觀旅局長韓育琪表示，潭雅神綠園道戲水區預計7月30日開放至10月31日，開放期間每周六、日上午10時至下午4時30分，每個整點及半點鐘放水10分鐘，歡迎闔家大小暑假期間前來玩水，另戲水區旁設有廁所及淋浴間，提供遊客優質服務。

觀旅局推薦，安心旅遊首選台中，好玩又實惠，也提醒各地遊客來台中享受美食、美景、美麗假期和從事戶外活動時，請戴口罩並落實防疫措施。相關安心旅宿及安心旅遊情報可至台中觀光旅遊網(https://travel.taichung.gov.tw/)查詢。