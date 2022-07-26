台中又傳槍響！疑洗車場股東談判街頭亂鬥，1人中槍送醫，優勢警力介入大聲呼喊「趴下」、「其他人先離開」。

台中市大里區中興路1家洗車場今(26)日凌晨傳出槍響，疑似洗車場股東糾紛，雙方超過15人以上在洗車場門口爆發鬥毆事件，過程中導致1男子小腿中彈送醫；有民眾也拍下當時的混亂場面，影片中還聽得到警方大聲喊「趴下、趴下」、「其他人先離開」，也有父親喊「我兒子被開槍」等語。

日前才發生台中滷味攤老闆遭當街槍擊，今凌晨又傳出槍響，疑似洗車場股東糾紛，爆發15人以上的鬥毆事件，1男小腿中彈送醫；有民眾也拍下事發當下情況，在網路上瘋傳，影片中多輛警車停在洗車場周邊，員警大聲高喊「其他人先離開」，第2段影片中可見快打部隊出動，10幾名警力直接在洗車場外駐守，嚴防雙方再起衝突。

另外，從地方社團也有住附近的居民發出現場影片，影片中可見幾名男子陸續被警方壓制在地，不斷喊「趴下、趴下」、「出來」、「誰開的槍」，還有人在旁邊不斷喊「那是我兒子」、「我兒子被開槍」等語。

台中又傳槍響！疑洗車場股東談判街頭亂鬥，1人中槍送醫，優勢警力介入大聲呼喊「趴下」、「其他人先離開」。（翻攝自記者爆料網）

警方回應被害人內部股東糾紛，產生口角而導致聚眾鬥毆，由於配害人跑出去求救，股東為控制被害人，因此，產生拉扯發生開槍情事，另外，警方也指出，開槍兇嫌一共開了3槍，被害人左大腿中1槍，所幸無生命危險；據悉，這間洗車場一個月前已經換了老闆，由於接手的老闆是2為股東，因此，這起事件和生意糾紛無關，只是單純口角衝突，目前只剩開槍嫌犯在逃，其餘10幾人已經做完筆錄。