曾為五月天、蔡依林等大牌藝人執導過多支MV的導演陳奕仁（阿木），率領「仙草影像」打造的「八仙8immortals」NFT，第一波111個系列、共888尊獨一無二的「八仙」三月首發全數秒殺後，將在7／28推出第二波，只要是「八仙」NFT擁有者，都有機會成為阿木首部影集《深邃美麗的亞細亞》的贊助者，一起參與見證、共同推廣、共享回饋，開創全新的產業格局與商用的可能性。

預計以1年半時間發行8888尊「八仙」NFT的「八仙8immortals」，首波推出後包括五月天主唱阿信、文藝天后劉若英、金曲歌后蔡依林、陳珊妮，金鐘影帝陳柏霖，以及金馬男配角林柏宏、金馬新人范少勳，曾獲得金曲獎最佳裝幀設計獎或入圍的知名設計師聶永真、顏伯駿，都獲得項目方空投，使得「八仙8immortals」成為擁有者橫跨影歌視、含「金」量最高的NFT。

被問到為何在熊市堅持發行第二波，導演回答「不管是不是熊市，如果是有價值的事情，在能夠堅持的情況下就要去堅持。」首波發出後，阿木集結影視、娛樂、設計、文化、Web3.0 等各領域好手，以八仙 NFT 為載體進行各項創作實驗，除了為社群注入懷舊廟口童玩般娛樂性十足的豐富體驗，八仙社群也邀請跨領域知名人士親臨 AMA，透過導演生動有趣的穿針引線，引導社群成員與名人對談互動，暢聊私下不為人知的面貌，包括五月天瑪莎、FOMO Dog Club 主理人雙 R、知名音樂製作人陳星翰、壞臉機器人、知名鏈圈 Youtuber 寶博士等。

阿木也談到今年另一個計畫，就是要把漫畫大師鄭問的作品《深邃美麗的亞細亞》拍成影集，並且植入NFT當中，讓持有者可以成為影集計畫的贊助者，一起參與見證、共同推廣、共享回饋，開創全新的產業格局與商用的可能性。