桃園市新屋區兒童足球營30日2場次分別在頭洲魅力公園與新屋國小操場登場，將請來桃園足球協會教練帶領孩童練習基本動作與分組競賽。（陳睿生提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區觀光旅遊以休閒漁業及農業為主，市議員陳睿生積極推動把運動帶進新屋，認為運動與觀光行銷對地方旅遊發展有益。為推廣運動風氣，他舉辦免費兒童足球營，7月30日下午於頭洲魅力公園、晚間於新屋國小操場舉辦，國小3至6年級均可報名，盼把運動精神帶給新屋孩童。

新屋首座多功能運動場館去年底啟用，陳睿生推動地方運動發展，日前辦理兒童羽球育樂營，大批孩童踴躍參與，再加上桃園市全國小鐵人三項錦標賽、知名運動品牌羽球錦標賽以及桃園雲豹職業籃球隊兒童夏令營等賽事活動，都開始在新屋舉辦，運動風氣有起色，均獲極佳迴響。

「暑假到來拒當3C族」，陳睿生表示，30日將舉辦2場兒童足球營，下午場3時至5時在頭洲魅力公園登場，頭洲里國小3至6年級孩童可免費參加；同日晚間6時至8時，第2場於新屋國小操場舉辦，新屋區國小3至6年級生均可免費報名，名額有限、額滿為止。

目前兒童足球營報名狀況踴躍，依照往例均有約40至50人參加，由桃園市足球協會的教練帶領，課程內容包括暖身、基本控球與傳接球練習、分組競賽等，提醒報名的孩童須穿著運動服裝並自備毛巾。

陳睿生也提到，現今孩子提到全世界最受歡迎的運動項目，大多都說棒、籃球，但足球在國際也是非常熱門的運動，且現在孩童接觸到足球的機會較以前多，希望能在新屋推廣足球運動，讓孩子體驗足球的魅力，向下扎根與國際接軌。