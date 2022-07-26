紡織股如興爆發財務危機，銀行局副局長林志吉26日表示，到6月底為止，共有四家銀行承作如興放款，授信額度是10.7億元，而如興動用餘額為6.8億元，到目前為止都沒有繳款逾期情況，銀行向銀行局表示，如興的貸款擔保品未高於五成，但還有其他信用加強措施。

至於外界指如興與安泰銀行之間契約涉及非常規約定，林志吉表示，此爭議由雙方對外說明，銀行局不便代為發言。

證期局方面表示，如興7月18日改派代表人，證交所就已作出多項措施，一是赴公司實地查核，二是7月19日請公司就疑義項目對外說明，三是如興說明後仍有很多疑點未釐清，證交所19日當天就處150萬元的違約金，四是7月25日要求如興再次開記者會說明，仍未交待清楚，25日交易所亦公告，從27日開始變更如興交易方法。

五是如興與安泰銀行所謂簽署非常規融資條件案，證交所亦併公司重訊等查核中。

證期局副局高晶萍表示，今年在審視如興現增相關文件時發現有違規情況，就移送檢調單位處理，即發現如興在之前併購案公開說明書有揭露不實，對併購標的及績效給付條件，在公開說明書上揭露不實，沒有評估併購經營績效等，但這部分詳情必須視檢調起訴內容，證期局亦不便對外說明。