美國阿茲海默症相關研究傳出造假十多年，如今再傳出當中也有王姓台籍學者牽涉其中。

國際期刊《科學》（Science）21日報導，美國范德比大學（Vanderbilt University）神經科學家施拉格（Matthew Schrag）調查發現，德州製藥公司卡薩瓦科學（Cassava Sciences）所研發的阿茲海默症實驗性治療藥物「Simufilam」相關研究可能造假，當中包含明尼蘇達大學（University of Minnesota）知名神經科學家萊斯內（Sylvain Lesné）2006年刊登在頂尖期刊《自然》（Science）的重量級研究。施拉格指出，數十篇期刊文章中出現了明顯是經過更改或「複製貼上」的圖片。

《科學》團隊在經過6個月的額外調查後支持施拉格的懷疑，報導引述德州大學神經生物學專家佩里（George Perry）等重新檢視施拉格調查成果的專家說法，指出萊斯內的研究中有超過70張圖片令人質疑，肯塔基大學阿茲海默症專家威爾科克（Donna Wilcock）更指出，部分圖片竄改的情形「明目張膽到令人驚訝」。

另外有媒體指，一名與卡薩瓦科學公司長期合作的王姓台籍學者也涉入造假醜聞，他先前發布的論文更遭到學術期刊撤下。

除了萊斯內的研究外，《科學》21日的報導中確實提到，施拉格在調查中也對紐約市立大學（City University of New York）一名王姓副醫學教授（Hoau-yan Wang）的研究產生懷疑，另外受到質疑的也包括卡薩瓦科學資深副總裁伯恩絲（Lindsay Burns）、哈佛大學神經科學家亞諾德（Steven Arnold）等人的研究，不過報導並未提到王姓學者是否來自台灣。

報導指出，王姓學者與卡薩瓦科學公司合作長達15年，他與亞諾德都是該公司的顧問。

根據紐約市立大學官網，王姓學者的介紹頁面顯示他於1981年畢業自中國醫藥大學（China Medical College），不過大陸也有一間英文名相同的中國醫科大學（China Medical College）。該名學者後續於1985年取得紐約聖約翰大學（St. John's University）碩士學位，1988年取得賓夕法尼亞醫學院（Medical College of Pennsylvania）博士學位。

2021年施拉格聯繫了刊出有問題論文的期刊，至今當中7篇論文已被撤下。

另據國際合眾國際社（United Press International, UPI）報導，加州微生物學家、影像分析專家畢可（Elisabeth Bik）表示，對於王姓副教授刊登有關「Simufilam」藥物的研究有「嚴重擔憂」，指出看起來部分數據像是「偽造的」，她說沒有原始照片或數據的公開來源就難以斷定真相，不過論文中少數公開、聲稱是原始圖片的圖片，「看起來像是Photoshop過。」

針對施拉格、《科學》等報導，卡薩瓦科學總裁巴比爾（Remi Barbier）表示，卡薩瓦科學否認所有不當行為的指控。