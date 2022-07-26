台灣新冠肺炎疫情趨緩，但仍防範BA.5等變異株大舉進攻社區；國光生技董事長詹啟賢預估，新冠病毒(Covid-19)不會消失，疫情將呈現「感冒化」趨勢發展，而非「流感化」，疫苗打追加劑是否成常態，目前還沒辦法下結論，要看感冒化的程度而定；第4劑疫苗陸續開打，詹啟賢透露，在Delta病毒肆虐時打了兩劑疫苗，打疫苗目的是防重症，依照目前疫情發展來看，他不會打「追加劑」。

面對疫情，詹啟賢分享，除了去年三級警戒、減少外出用餐外，「早就正常生活了」，經常以高鐵往返台北與台中，對於很多人減少社交活動，詹啟賢認為，這是個人對疾病、事情認知、生活態度不同，而有的不同反應，也跟個性有關；詹啟賢表示，新冠肺炎會重複感染的機率其實非常低，建議民眾以「平常心」看待。

疫苗要不要打追加劑？詹啟賢認為，若民眾不打疫苗會不安心，那就去打，他也提醒，其實每年台灣流感死亡人數是國人10大死因排名第9位，只是新冠肺炎的資訊報導比較多，其實流感的風險也不容輕忽。

新冠肺炎趨向感冒化，國人對疫苗的需求可能降低；不過，詹啟賢表示，國光生技還是會繼續研發因應新冠肺炎變異株疫苗，強調不是要趕著上市，也不一定要大量生產，至少要把技術平台建立起來，若冠狀病毒流行，不排除次世代疫苗變公費疫苗，國光要隨時做好準備，建立可靠、值得信任的平台，屆時做即時調整、因應當下的需求。