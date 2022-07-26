「外公對你那麼好，你不能撥空照顧幾天，還要跟外公算什麼錢？」面對親戚無理的情緒勒索，究竟該怎麼辦？日前有一名看護的親戚要求他無償照顧外公，甚至連低於行情一半的價格都不願意給付，讓這名看護感到既頭痛又不受尊重，而親戚無理的行為曝光後，在網路上掀起熱議。

網友今（26）日在臉書社團《爆怨公社》中發文表示，一名看護朋友的外公日前突然中風，由於外公從小對這名看護不錯，再加上他本身擁有相關專業，因此親戚第一時間就詢問他能否幫忙照料，而看護則以工作為由，婉拒了這個要求，沒想到後來親戚又來電宣告外公確診的消息，直說額外請看護一天要8千5百元到1萬元，實在是難以負擔，再度要求他來幫忙。

面對親戚的再次請求，這名看護回應，「照顧確診者一天最少要收費4千5百元才比較方便」，豈料對方聽了似乎相當不以為然，甚至帶有情緒勒索地說，「外公對你那麼好！現在他需要你，你難道都不能撥空來照顧幾天？還要跟外公算什麼錢」，讓朋友聽了心裡非常不是滋味，只好以收訊不佳為由，草草結束通話。

貼文一出後，親戚的態度引來許多網友撻伐，「只要是自己人，專業都是屎」、「所以外公對其他人都不好？啊他們怎麼不顧？」、「叫打電話的那個人自己照顧更省錢啊，現今社會都是出一張嘴的人最聰明」、「不是跟外公算，是跟所有人算」、「4千5百元已經打折一半了」、「顧外人還有錢賺，自己人要坑都是沒底線的」。