「小智」出包不斷，黨內避之唯恐不及？民進黨桃園市長參選人林智堅涉入論文抄襲風波，近日又因新竹棒球場害球員受傷而被罵爆，讓黨內傳出「換堅」聲音。前立委蔡正元今(26日)在中天《大新聞大爆卦》指出，現在桃園市議員跟縣市首長參選人，恐怕都不太願意跟林智堅同框，連先前力挺的桃園市長鄭文燦，如今都六神無主、不知所措；若要換將，地方基礎較深的前立委鄭寶清可能比立委鄭運鵬更有底氣。

蔡正元表示，「陣前換將會不會比較不好選？我認為是開刀以後比較好修補啦！不開刀那個腫瘤會愈來愈大，無法控制，其實不只是網路民調或社會上的聲浪，你有個指標可以看得很清楚，你現在去桃園走一趟，有多少民進黨提名的桃園市議員候選人，他們有沒有掛出跟林智堅的合照？東風一吹就知道有沒有箭來，草船借箭，總該有個樣子嘛！」

他指出，不管國民黨或民進黨都有這個慣例「區域聯防」，就是縣市首長候選人會一起合拍照片，「你願不願意讓林智堅就站在陳時中旁邊一起合照？我看陳時中『走敢若飛』（台語，指飛快逃離）！你要知道政治人物的嗅覺，是一種特殊動物的敏感度，一聞到風向就很清楚該怎麼做了」。

蔡正元提到鄭運鵬出來幫林智堅說話，「要知道鄭運鵬這次是沒有要選舉的人喔！萬一替補也是以後的事情，所以他現在怎麼講都沒關係；你能不能找到幾個大咖的桃園市議員出來幫林講話？沒有啊！為什麼？大家要躲要閃都來不及了，怎麼可能去攪進這個東西呢？」

「畢竟林智堅在桃園市沒有任何經營，沒有任何關係，要取得基層廣泛的救兵跟支持，很難！」蔡正元說，所以林智堅只剩下民進黨死忠的基本盤，反正黨中央還沒有換人就繼續支持，彼此並沒有血肉相連的同志情誼，相對陌生，把一個爭議性這麼高的人，丟到一塊這麼陌生的土地，基本上是一個戰略上的失誤。

蔡正元說，「在提名林智堅之前，我想黨主席蔡英文可能不知道他有這麼大的爭議，論文的問題，提名完之後，現在突然間不曉得該怎麼辦了；要換？不換？這兩天一定心裡面很掙扎。但桃園不是沒有人可以換啊！比如鄭寶清，過去幾十年都在桃園經營，有地方基礎，又有民進黨代表性；而鄭運鵬以前不是桃園立委，基礎會比較薄弱一點。可以看到提名林智堅以後，民進黨裡面有一掛很不服氣的，就鄭寶清嘛！一直有一些不同意見在表達，表示說你已經衝擊到桃園本地的生態了。」

「還有鄭文燦，這兩天出現在鏡頭前，都『面憂面結』，心情沉重。」蔡正元強調，這裡面透露兩個很重要的訊息，第一個：「提名林智堅不是我的意思啊！」第二個：「我不得不扛這個寶寶走啊！」就好像一個「鄭大媽」要去哄著小baby，有夠辛苦，而且經常恍神。前幾天拜廟遇到中年婦人卡位，鄭文燦竟然整個在發呆，顯然整個已經心事重重、亂無方寸，連這麼一件小事情都不曉得怎麼反應了，「這不是鄭文燦本來的樣子啊！為了林智堅的事情，他已經不曉得該怎麼辦了。」