日前太平區1位2歲多的林姓小男童，趁著天雨時母親至室外上樓收衣服時外出溜搭，卻在大興路迷路，當時天空還飄著細雨，熱心民眾見狀趕緊報警處理，坪林派出所員警獲報前往現場，因男童無法清楚表達，只好載著男童沿路詢問，過不久就遇到男童的媽媽焦急地在找他，看到兒子坐在警車裡，才放下心來。

太平警分局坪林派出所巡佐楊國源、警員王慧中日前下午3點多獲報指，大興路附近有小朋友走失，請求警方協助，兩人立即趕到現場，男童見到警察叔叔、阿姨略顯緊張，且無法應對說出相關訊息，員警心想這麼小的孩子，應該是附近住戶走失的孩童，於是貼心載著他沿途詢問附近住家。

不久遠方1女子騎著機車緩緩的向巡邏車旁靠近，原本要請求警方協助的她，瞬間看到自己的兒子在車內，瞬間哭了出來，得知過程後非常感謝警方的熱心，也急忙通知還在外頭尋找的家人們這個好消息。據了解，是因天雨小男童趁著母親匆忙外出將曬於室外衣服收納時，趁隙外出溜搭所致，所幸未造成憾事。