涉及史上最大宗立委集體貪瀆案的「白手套」郭克銘，日前才被台北地院一審判處緩刑5年，得支付國庫600萬元，結果又被調查局查出，郭克銘以公關公司名義，對外向陳姓建商等人佯稱，他可以遊說藍綠立委修正《促進轉型正義條例》，可將過去國民黨不公義取得的土地，返還後可以交給建商開發，但須支付立委「政治獻金」，詐騙數百萬元。台北地檢署26日指揮調查局北機站兵分13路搜索郭男住處及公關公司、約談郭克銘、立委廖國棟辦公室主任丁復華、國民黨團政策協調部主任沈建億等6人到案。

據了解，本案是立委集體貪瀆案的「案外案」，檢調經長年監聽郭克銘後，掌握郭與建商聯絡的對話紀錄，另行分案偵查，並於今天展開偵查行動。檢調今天的約談行動，並無立委或民代。

「是知」公關公司總經理郭克銘因被控在sogo經營權案中，利用他過去曾任國會助理的關係，幫太流公司負責人李恆隆找立委對經濟部施壓，台北地院7月6日一審判決，其中廖國棟國會辦公室主任丁復華收賄180萬元，因認罪遭判刑1年10月、緩刑4年，郭克銘也認罪被判刑8月徒刑，得易科罰金，2年徒刑不得易科罰金，均緩刑5年，須支付國庫600萬元、須提供義務勞務200小時，褫奪公權2年。而國民黨團政策協調部主任沈建億在檢方偵辦時曾以證人身分密訊，但郭、丁、沈這次都是被告。

調查局發現，郭克銘2016年至2019年佯向陳姓建商等多人佯稱，可遊說立委修正《促轉條例》，可將過去國民黨不公義取得的土地，返還後可以交給建商開發獲利，涉犯《刑法》詐欺、侵占等罪嫌。

台北地檢署今日指揮調查局北部地區機動工作站執行搜索13處，預計訊問嫌疑人郭克銘、丁復華、沈建億6人。據了解，目前尚無立委等民代涉案。