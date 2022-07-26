企業界吹起南漂風，雲林縣迎來10年來最大投資潮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

企業界吹起南漂風，雲林縣迎來10年來最大投資潮。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

7月中，日月光集團旗下、市占率穩居全球第1的矽品精密與雲林縣縣長張麗善共同宣布，正式進軍雲林設廠，是近十年來雲林最大的單筆投資案，引起產業界的高度矚目。事實上，雲林成為企業投資新歡的例子不只矽品案，位於斗南交流道旁的斗南小東工業區，近幾個月來更是投資市場最活絡的區域。

小東工業區早在1977年就編定，但延宕超過40年未完工，過去只看得到動工典禮，卻沒有任何結果。張麗善上任後，鴨子划水，積極與居民和地主溝通，整合零散土地，同時進行整建，歷時2年多的時間、斥資6.5億元，終於在今年完成。

小東工業區的竣工，也趕上全球供應鏈因疫情重組的趨勢，許多台商紛紛回流本國，成為許多企業的首選，首標5筆土地就交出漂亮成績單，吸引超過50封投標文件，且全部順利標脫。

張麗善更親自參加招商說明會，當面向有意進軍雲林的廠商說明雲林的投資環境；緊接著第2次釋出共10標12筆土地，也已有10筆土地順利標脫；第3次受理投標則正在進行，詢問度一樣爆表。

雲林縣政府表示，小東工業區預估可以創造2500個就業機會，接下來也預計投入6億預算興建「小東休閒娛樂中心」，期望打造斗南小東地區成為產業與休閒雙軸齊發新聚落。

不僅如此，接下來雲林縣府也持續推動「台西工業園區」、「大北港產業創生園區」，讓過去只能依賴農業的雲林，逐漸轉型為農業、觀光、科技並重的中南部重鎮。