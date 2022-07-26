民進黨祕書長林錫耀表示，今下午在身兼黨主席蔡英文總統邀集研商後，達成一致共識，民進黨彰化縣競選團隊整隊就緒、團結一致，總統府資政姚嘉文資政主動請纓，扛起總督導的重責大任；初選時競爭的前彰化縣長魏明谷擔任主委、總幹事的重任為前彰化市長邱建富擔任。

林錫耀轉述，蔡主席非常感謝與會的彰化重要幹部相挺，也高度肯定邱建富的全力投入，並與魏明谷前縣長扛起南北彰化的最強雙後盾。並表示，與會的人都稱讚黃秀芳好人緣、好形象、好推薦，一定也會是好縣長。

他說，蔡主席表示，面對年底選戰還有4個月，現在，民進黨彰化隊整隊各就各位，有政策願景、有組織實力，也有服務地方的熱情；並期許近期內彰化隊團結誓師，提出建設地方、照顧人民的政策願景，彰化立委的四大戰區全面啟動，大家團結一心、加速向前，全力衝刺邁向勝選。

競選團隊成形後，林錫耀表示，就像彰化縣長候選人黃秀芳在提名記者會所講的，彰化人想要更好，民進黨彰化隊要團結拚勝選，改變彰化、讓彰化更好，讓彰化向前行。

林錫耀轉述，會中而兩位資深的前彰化縣長周清玉、翁金珠則皆擔任榮譽主任委員，兩位黨籍立委陳素月、陳秀寶，以及中執委林益邦擔任副主任委員。

林錫耀還說，國策顧問何黎星擔任總顧問，國策顧問陳永昌擔任後援總會長、前台中市副市長暨國策顧問張光瑤擔任總協調，顧問團團長則由重量級的中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司擔任。

林錫耀表示，會議當中，邱建富有就近期對他要求競選職務的不實指控一一懇切澄清，與會的成員都對邱感到不平並表達聲援。

他說，彰化縣長候選人黃秀芳更是表示，從被黨徵召以來，充分感受彰化鄉親的期待，現在是全黨團結對外的關鍵時刻，邱前市長遭到不實放話指控，這顯然是有心人士企圖見縫插針，但彰化隊不會被分化、只會更團結。彰化人想要更好，民進黨的彰化隊團結一心，就是要讓彰化向前行。

他指出，黃秀芳除了一一感謝彰化黨內前輩的支持外，也感謝魏明谷前縣長能夠挺身而出，給予各項縣政政策的寶貴意見，尤其自己知名度仍顯不足的南彰化地區，給予大力協助。

他說，黃秀芳也特別感謝邱建富，願意顧全大局並且大力相挺，有「常勝將軍」邱前市長深耕基層的操盤經驗相挺，讓她對於勝選更具信心。