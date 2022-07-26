江宏傑、福原愛本來是人人稱羨的台、日桌球CP，5年婚卻在去年7月畫下句點，近期還因為女方從台帶走家人搞失聯，讓江宏傑在IG開罵，雙方正式鬧僵。此外，江宏傑、福原愛被爆見面時各自帶警察，後來福原愛帶家人回日本，長達12小時以上不聯繫，江宏傑才會生氣。

根據《三立新聞網》報導，江宏傑、福原愛碰面時因溝通不良，各自請了警察，兩人共談判1個多小時，福原愛最後把家人一起帶回日本，便失聯超過12小時，無視江宏傑想用電話或視訊確認家人的現況，衝突才會產生，但今（26日）雙方還是無法通話。

江宏傑日前才鬆口福原愛計劃暑假來台，但不清楚具體時間，想不到24日突在IG發黑底白字文暴走：「不懂昨天這是什麼善意的交接？」暗示前妻把台灣家人帶走後就不接電話、不回訊息，讓他心急如焚。當天晚上，福原愛閨密湯媛媛在微博控訴江宏傑在媒體前塑造好爸爸形象，但事實上卻是不斷阻止福原愛帶家人回她家，如今福原愛終於來台探親，江宏傑明知家人很安全，仍誣告、謊報失蹤，讓她氣憤不已：「江先生，你真的要這樣用網絡媒體趕盡殺絕一位媽媽嗎？」並透露福原愛回日本後已報平安。

事隔一日，江宏傑所屬經紀公司今（25日）表示福原愛已回訊息，但江宏傑未與被帶走的家人視訊或通電話，且不清楚前妻是否還在台灣，並強調接走家人是雙方的協議，也是福原愛的權益，其他細節會交由律師處理；當天晚上，福原愛發聲明反擊江宏傑，表示雙方有約定探親時間，因不順利，8日已向台灣法院對江先生聲請履行勸告離婚時的共同監護請求，「江先生於7月23日交付家人，但多有阻撓，後來報警處理，我到晚上才真正帶家人離開，但仍然無法帶到另個家人。江先生非常清楚我帶家人到日本，也如他的經紀公司所言，江先生對我帶家人回日本沒意見，也知道這屬於我的探視權利」，福原愛不滿江宏傑把家務事放給媒體，讓她被社會大眾公審，至於無法如期探視家人的部分，會交給司法處理。

江宏傑今（26日）再透過所屬華研國際發聲明反擊福原愛，「我不曾違反雙方的約定、更不曾阻撓，而是積極履行與設法促進，然而在我已依約定進行並持續協力的情形下，福原愛小姐卻突然訴諸司法，並有未能顧及家人感受與利益的作法，讓我感到憂心。」他坦言過去都主動讓福原愛與家人保持聯繫，盼望彼此都有相同的理解與善意。