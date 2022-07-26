斥資12億重建的新竹棒球場近日爭議不斷，未來要辦體育賽事的台北大巨蛋場地也引發關注，台北市議員王欣儀26日質詢時批評，大巨蛋球椅設計不佳，看台上的座椅是淺色的，當球在空中停留時選手恐看不到，「消失的魔球怎麼打？」，體育局長李再立表示，設施部分會盡快在一個月之內處理好，並提供報告。

台北大巨蛋幾乎是用的是白色、淺灰的顏色，夾雜少數的黑色座椅，王欣儀26日在教育部門質詢時說明，若舉辦棒球或羽球比賽時，因為球是白色的，若看台上的座椅也是白色，當球在空中停留時，會變成「消失的魔球」，造成球被椅子顏色吃掉，影響選手對飛球的判斷，「這樣的場地如何能辦國際賽？」

王欣儀指出，台北遠雄巨蛋粉專在2016年寫道，參照「美國紐約大都會人壽保險體育場」的設計，「黑白灰」三色不規則設置可造成滿場觀眾的錯覺，但大巨蛋卻相反，用大部份白色球椅夾一點點黑色，是詛咒台北大巨蛋場場都是觀眾「寥寥可數」嗎，真是「東施效顰」的設計。

王欣儀也批，為何體育局會容忍這種低級錯誤發生，從規畫到建造的主事者，是否真心用打棒球的角度看這件事，大巨蛋是經費幾十億的場地，台北市長柯文哲也曾說台北大巨蛋不會好大喜功，但像是這樣的設計，算是「功」嗎？「根本是五十步笑百步，到底怎麼監督的」，有新竹棒球場的前車之鑑，希望能儘速改善。

遠雄日前和SOGO簽約，將商場委託遠東經營，但台北市議員游淑慧發現，SOGO的商場範圍有4.2萬坪，但遠雄巨蛋官網上為3.5萬坪、2020年的投資計畫書為2萬8834坪、市長柯文哲的專案報告則為2萬7058坪，3版本的商業面積全都不一樣。

游淑慧質疑，「遠雄從哪生出4.2萬坪給遠東？」，按遠雄投資企劃書內容，經營商鋪面積總計約3.5萬坪，與SOGO給出的4.2萬坪，相差7000坪，環評也僅約3萬2000坪，其中是否有把其他空間偷渡轉為商場應要查明，否則恐影響市府權利金收入。

李再立表示，大巨蛋是BOT案子，不需要體育局同意就能設計跟規畫，這些問題會轉達給遠雄，也會建議找棒球協會專家學者到場地提供建議，讓場地更好被使用，之前天母棒球場整修，也組了諮詢團提供專業意見，會盡快在一個月之內處理，並在給報告。

李再立表示，針對商業面積部分，會再找SOGO及遠雄確認。遠雄副總經理楊舜欽表示，巨蛋商場商業用面積為3萬6188坪，加計公設約為4.1萬至4.2萬坪，公設不屬商場營業面積，資料在送交給台北市政府備查的的商場租賃合約中皆有載明，最終出租面積，會以未來地政機關登記為準。