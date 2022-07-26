林志穎22日駕駛特斯拉載兒子，行經桃園市蘆竹區中正橋時撞上分隔島，車子起火燃燒，所幸被路人及時救出逃過一劫，身體及臉部多處骨折的林志穎被送往林口長庚醫院，今（26日）傳出好消息，林志穎已完成第一階段手術，明後天還要進行手術，如果順利完成可說是度過這次難關。林志穎受傷的消息也傳到大陸，不過陸媒報導稱林志穎要給每位救命恩人一人1百萬，事情真相林家回應了。

林志穎發生車禍的消息傳到大陸，陸媒立刻紛紛發稿，微博上有多條林志穎的熱搜，其中一條就是「林志穎尋救命恩人每人贈100萬」，新浪新聞報導採用當時的事發經過和救人畫面，並帶上標籤稱林志穎的家人要尋找救命恩人，計畫每人要贈百萬台幣表達感謝，還稱見義勇為的民眾已經婉拒，讓許多大陸網友驚訝：「為什麼這些人都如此無私，對金錢沒有欲望的嗎」、「應該獎勵的，願好人一生平安」、「挽拒也要想辦法感謝，好人一生平安，救了我的不老男神」、「找到以後，直接打到銀行卡帳戶，不要也得給，一般好人對自己的道德要求比較高，不好意思要」、「這才是正常的社會 施救者有愛心。受助者懂感恩」、「小志真的好善良，知道感恩，祝早日康復」。

不過該影片中並沒有任何林家人曾說過這話的紀錄和證據，推測應該是陸媒不知從哪聽來錯誤消息，而日前林志穎已經逐漸好轉，意識也慢慢恢復，林媽媽首度回應非常感謝救了林志穎的民眾，委託經紀人幫忙尋找恩人，希望能親自向對方致謝，林志穎弟弟也召開記者會回應請大家尊重傷者與家屬，審慎過濾網路上許多不實報導與臆測。