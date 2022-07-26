司法院人事審議委員會決議，苗栗地方法院候補法官何星磊候補服務成績經審查及格；何星磊之前曾經被爆料，赴美進修請公假2個月，他的妻子是網紅「藍星沙」；司法院人審會另通過多名法官調動案。

人審會決議，高等法院庭長蔡和憲調派最高法院辦事法官，桃園地方法院調法務部司法官學院辦事法官廖珮伶，調派高等法院辦理審判事務；臺北地方法院法官張瑜鳳、王筱寧、廖棣儀、姜悌文、溫祖明、黃柄縉等6人調任庭長。

調派新北地方法院法官黃繼瑜為同院庭長，調派士林地方法院法官許碧惠、張兆光為同院庭長，調派桃園地方法院法官游智棋、（調司法院辦事）馮浩庭為同院庭長，調派新竹地方法院法官許翠玲、陳麗芬、廖素琪等3人為同院庭長。

調派苗栗地方法院法官羅貞元為同院庭長，調派臺中地方法院法官陳佩怡為同院庭長，南投地方法院法官黃立昌為同院庭長，彰化地方法院法官陳弘仁、周淡怡為同院庭長，雲林地方法院法官蔡碧蓉、鍾世芬、王子榮、黃麗文等4人為同院庭長等。