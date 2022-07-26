就在美國總統拜登與中國國家主席習近平通話日期逐漸接近，美國眾議院議長裴洛西訪台問題與引發的政治效應愈來愈受到重視。美媒指出，已有更多的共和黨國會議員公開表態支持裴洛西訪台，而即將來到的一系列國際會議與中共12大召開，可能使中共對裴洛西的訪問作出比以往更強烈的反應。

拜登對外透露近期將與習近平通話，但確切日期尚未敲定，而面對裴洛西可能訪問台灣，北京持續升高威嚇姿態，聲稱「嚴陣以待」、「說到做到」。先前傳出美國軍方與國安官員都表示不支持裴洛西在這個時間點出訪臺灣，而裴洛西本人尚未公開表態是否改變訪問台灣的計劃。她雖然重申展現對臺灣的支持對美國來說很重要，但也否認美國國會支持臺灣獨立。

《德國之聲》指出，支持裴洛西出訪臺灣的包含共和黨參議員、至少2名前川普政府官員和前一位曾出訪臺灣的美國眾議院議長。他們敦促拜登在中國威脅要對裴洛西可能的出訪做出強力回應時，支持這次訪問。而當要求拜登支持裴洛西出訪臺灣的聲浪越來越多時，這也增加了拜登可能被視為對中國不夠強硬的風險。

《美聯社》引述共和黨內布拉斯加州參議員薩斯（Ben Sasse）表示：「裴洛西應該去臺灣，拜登總統應該向習近平充分表明，中共無法改變此事。拜登不該軟弱無力與自暴自棄。這非常簡單。臺灣是一個盟友，眾議院議長應該與那些面對中國威脅的臺灣人會面。」

拜登政府仍相對慎得多，白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示：「美國政府例行向國會議員提供潛在旅行的信息和背景，包括地緣政治和安全考慮。國會議員將做出他們自己的決定。」

不願具名的美國政府官員對《美聯社》表示，美國政府特別擔心的是，近期內將發生的一系列國際會議，包括9月的聯合國年度大會、10月在印尼舉行的20國集團（G20）峰會、在柬埔寨舉行的東亞峰會和在泰國舉行的亞太經濟合作論壇，都 可能使中國對裴洛西的訪問作出比以往更強烈的反應。其中還有一件更重要的是預計今年11月登場的20大，習近平很可能在這次會議上進一步鞏固他的權力。

美國官員說，美國政府不認為中國會對裴洛西本人採取行動，或以其他方式干擾出訪。但他們也說，美國政府不排除中國可能在裴洛西出訪臺灣時，升級在臺灣領空或附近挑釁性的軍機行動，以及在臺灣海峽進行海軍巡邏。這些官員還表示，美國政府不排除中國也可能在臺灣周邊地區加強行動以顯示其實力，這可能在讓中國擴大在南海的軍事行動。

上一位出訪臺灣的前共和黨美國眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）在推特上表示支持裴洛西出訪臺灣。他寫道：「五角大廈公開警告反對裴洛西議長去臺灣，他們在想什麼？如果我們被中國共產黨嚇壞了，甚至不能保護一位美國眾議院議長，那麼北京方面為什麼要相信我們能幫助臺灣生存。怯懦是危險的。」