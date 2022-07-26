國發基金26日指出，國發基金投資如興公司，過程嚴謹，對於外界指責，有點無辜、委屈。至於如興公司法人股東對於董事代表改派爭議，國發基金希望雙方皆能基於維持公司營運穩定及維護股東權益原則下，積極溝通與協商，讓本次爭議早日獲得解決。

國發基金執秘蘇來守表示，國發基金在2017年6月參與如興130億元的增資案，是在他們找到許多股東，募到多數資金之後，最後才參與投資14.88億元，這些年如興的紛紛擾擾，外界把責任推給國發基金，國發基金有點無辜、委屈。

國發基金表示，國發基金投資如興公司案，依既定程序提請「政策評估會審議」通過，並委託專業機構辦理財務、稅務、法務與企業價值評估後，由學者專家組成之「投資評估審議會」，就計畫可行性及未來發展性進行審議通過後，再提請管理會討論通過，三階段程序完成後始配合民間資金共同參與投資，過程嚴謹。

蘇來守表示，投資本來就有賺有賠，賠的原因不外乎判斷未盡正確、時空環境改變、公司提供的資訊不實，國發基金投資如興出現損失，和上述三個原因都有點關。他指出，去年8月檢調已就如興當年現金增資案說明不實起訴，隨後投資人保護中心也啟動集體求償機制，國發基金於今年元月已向投資人保護中心登記。

蘇來守說，當年參與如興增資案，每股是以18.6元認購，在當時這比市價來得低，這些年紛紛擾擾，股價持續滑落，國發基金已提列9億元的損失，但這只是帳面損失，日後求償可彌補部分損失。

國發基金表示，如興公司為上市櫃公司，公司重要決議及變動需依照相關法令及證交所規範進行，國發基金並非主管機關，相關單位也已進行調查。國發基金後續將持續密切注意本案後續發展，適時採取必要法律措施，以維護本基金投資權益。

國發基金也強調，自國發基金成立以來，國庫歷年來撥交309.32億元，國發基金投資獲利良好，至去年底淨值已達1兆3,339億元，加計歷年繳庫數及協助其他機關業務支出額已達2,895億元，合計更達1兆6,234億元，增加金額已達原始撥交金額之51.48倍。目前所進行的產業投資的資金，皆來自國發基金自身的投資獲利。