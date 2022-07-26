台積電在高雄煉油廠舊址設廠，可望在8月份動工，而剛結束公展的一項都市計劃變更案，則無意中透露，極紫外光（EUV）曝光機大廠、荷蘭的艾司摩爾（ASML）、以及美國半導體大廠應材（Applied Materials），都表達有意在高雄設立辦公室據點。

高雄市都市計畫「變更原高雄市主要計畫（凹子底地區）（廣停用地、轉運專用區為商業區）案」，從6月22日起公開展覽，到7月25日結束，這份根據法令規定的公開展覽資料，除了表達要把高鐵左營站週邊，打造成為「左營高鐵科技之心」之外，也透露了產業信息。

根據該案的「計劃緣起與目的」中的敘述，行政院2019年推動「大南方，大發展」的南台灣發展計劃，希望透過前瞻建設，將高雄從工業之都，轉變成為海洋之都，解決南北不均衡的現象。

加上國家半導體產業S廊帶已成形，高雄將來許多國際大廠達千億元以上的投資設廠，進而產生科技業的遷徙現象，包含相關園周邊將衍生出大量商業使用、企業辦公室與策略性產業企業員工安家住宅等需求，即將為北高雄的不動產市場，引起質變與量變的關鍵作用。

2024年，台積電在高雄煉油廠的產業園區，即將量產，相關的垂直上下游產業，例如，艾司摩爾（ASML）、以及美國應材（Applied Materials），都有與高市府接洽，表示需要設立辦公室，顯見上述相關需求，已刻不容緩。

此一都市計劃的變更目的，就是希望實現「左營高鐵科技之心」，因此，都市計劃的變更，將以朝向商業使用為前提，與既有週邊商業設施互補、與產業園區互利，發揮跨街廓、全功能、大車站、利產業的整體綜效。

由於高雄市已領先全國，首創企業安家住宅計劃，讓科技產業員工在高雄安居無後顧之憂的同時，也為企業厚植人才和競爭力，公展的「計劃緣起與目的」中並表達，廣停用地、轉運專用區，變更為商業區之後，要呼應企業安家行動，鼓勵異業合作結盟，參與開發，滿足企業自身安家所需。