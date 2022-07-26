亞果遊艇（7566）董事會26日通過對台鋼集團的私募案，將以每股32元，發行私募2萬張，由台鋼旗下的易昇鋼鐵、和台灣健康運動投資公司認購，亞果取得的資金6.4億元，作為台南安平遊艇城第二期開發案及、以高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案的財源。

台鋼參與私募之後，台鋼將持有19.4％的亞果股權。

亞果26日傍晚發佈重訊指出，股東會通過私募決議之後，亞果董事會26日決定與洽定的應募人台灣健康運動投資公司、以及易昇鋼鐵公司認購。

亞果表示，此次私募股數為2萬張，7月26日為定價日，私募價格則以定價日前30個營業日收盤價的均價和股息配發等相關資料為參考，計算出參考價約38.24元，進而以參考價的83.68％，不低於股東會決議的價格，擬定32元為實際私募價格。

亞果說，採取私募主要是考量實際籌資市場狀況掌握不易，為了確保增資的可行性，籌資的時效性及便利性，因而透過私募方式募集資金，私募所得資金將作為台南安平遊艇城第二期開發案及、以高雄港愛河灣遊艇碼頭A區開發案的財源。

亞果表示，此次私募現增應募人台灣健康運動投資公司、以及易昇鋼鐵公司，都屬台鋼集團成員，而台鋼集團涵蓋鋼鐵、網通、化學材料、以及健康運動等四大產業、與碳鋼、特殊鋼、扣件、航太、網通、環保、石化、生技、健康休閒及運動賽事等十大行業。

亞果指出，台鋼集團屬於綜合型集團，亞果藉由與台灣健康公司及易昇鋼鐵，與台鋼集團可進行長期策略合作，在對未來營運方面可，藉由台鋼集團健康休閒市場通路優勢，促成業務推廣、通路、協同服務等層面的合作，有助於亞果未來營收獲利成長及競爭力的提升。