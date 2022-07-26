防疫保單理賠金額單周破60億元，創單周理賠新高。金管會26日公布最新統計，到7月25日為止，防疫保單已理賠86.74萬件，占今年新承保451.75萬件保單的19.2％，累計理賠金額319.45億元，則是今年已收保費42.25億元的7.56倍，近一周理賠件數增加15.5萬件，理賠金額增加61.33億元。

產險公司6月底才將塞車保單全數核保完畢，7月專心處理理賠申請，從6月28日到7月25日的四周內，防疫險理賠金額就逾193億元，約是前四周理賠85.6億元的2.2倍，估計完整7月理賠金額應逾200億元，理賠金額「加速」增加中。

由於國內確診者已破441萬人，理賠申請會遞延平均二周以上，產險公司接到的理賠申請越來越多，有些可能來不及處理，保險局副局長張玉煇表示，依據保險法34條規定，保險公司在受理理賠申請案，文件齊備後15天內要完成理賠，否則就是依法及依保單條款，按日給付年息10％的延遲利息，但從哪天起算15天，張玉煇表示，每件個案都不同，無法統一解釋。

到7月25日為止，今年產險及壽險公司承保的疫苗險共227.18萬件，保費收入9.69億元，累計理賠件數13.3萬件，理賠金額亦已達57.69億元，亦已是保費的近六倍。

等於疫苗險及防疫保單都已「慘賠」，且防疫保單今年到7月25日保費收入42.25億元，光7月19日到25日就賠61.32億元，等於是現在一周就能賠掉451萬張保單的保費，若理賠仍未到高峰，則8月理賠金額勢必很快就突破400億元，朝500億元邁進。