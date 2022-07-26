繼光香香雞與手搖飲Tplus茶加合作，推出消暑解膩的水果系列飲品。（繼光香香雞提供）

速食店夏季吸客上門關鍵，除了優惠外也靠聯名玩創意。繼光香香雞先前聯手插畫家「貓貓蟲咖波」開賣Q萌造型的香香雞寶盒，不到半天就賣出破千份，看好聯名商機，28日再推第二波活動，內容物也重新設定，每份更可獲得由亞拉老師新創作的「繼光香香雞Ｘ貓貓蟲咖波」聯名款提袋。

繼光香香雞28日推聯名款咖波版炸雞桶，能吃到大份香香炸雞、咖哩炸雞２塊、墨魚甜不辣、田字薯餅２份等熱門炸物，買「咖波的香香肉肉桶」套組549元，每份可獲聯名款提袋，共有兩款，帆布材質好耐用，還擁有可放A4大小的大容量。

吃炸雞少不了解渴飲料，繼光香香雞也與台中火車站手搖飲Tplus茶加聯名合作，新推三款瓶裝飲料單品，其中兩款「鳳梨綠茶」、「芭樂檸檬綠茶」更是還原Tplus茶加人氣品項，「鳳梨綠茶」由酸甜鳳梨汁搭配茉莉綠茶，酸甜果香清爽解膩；「芭樂檸檬綠茶」使用甘甜芭樂與微酸檸檬，搭配茉莉綠茶清爽不膩口；當然也少不了繼光香香雞經典的「粹釀酸梅湯」，以黃金比例調製的古早味酸梅湯，一口飲下生津止渴，去油解暑。