民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文門及新竹棒球場爭議，他24日召開記者會澄清論文門並對新竹球場事件致歉。民進黨台北市議員「真男人」王世堅今（26）日表示，「選舉是一時的，學術是永久的」，他呼籲林智堅，有這樣重大爭執的時候，「解鈴還須繫鈴人」，把選舉和學術脫鉤才對。

王世堅今日在網路節目《鄉民大會》中表示，國家有幾樣東西是不能碰的，因為是關乎「國家的生存基礎」，比如說學術就不應該碰。王世堅坦言，上個禮拜有一半的民調不認為學位真假是什麼太嚴重、太重要的事，王認為這是因為「民眾現在每天都很辛苦的在工作，每天很辛苦的在過生活，所以大家沒有很仔細，也沒時間去衡量這個問題」，但他相信所有民眾都會遇到同樣的問題，「哪天當你要動手術的時候，要幫你開刀的醫生，他的論文是抄襲的，你敢給他開嗎？」

王世堅更直言這樣的狀況，都會關乎到全體國人從生活到國力的展現，甚至影響到生命安全，所以學術他認為是不應該碰的，學術應有獨立、自由和尊嚴。由於林智堅還未正式登記成為候選人，王世堅說，民進黨黨內人才濟濟，有這樣重大爭執的時候，「當事人我覺得他應該知道怎麼做，把選舉和學術做脫鉤才對，因為選舉是一時的，學術是永久的」，當事人未來的政治生命和其他的職涯都非常長遠，他再次呼籲「解鈴還須繫鈴人」。