品牌廠宏碁（2353）長年在台灣母市場投入提升資訊教育，旗下電競品牌Predator掠奪者近期與高雄樹德科技大學資訊工程系合作，協助其建置資訊科技體驗室，打造了全台第一個結合資訊科技與電競的創新教學場域，期吸引並鼓勵學生積極投入資訊科技的學習及研發，成為產業未來的新生力軍。

該座資訊科技體驗室啟用典禮並於26日由樹德科大副校長王昭雄主持，宏碁則由高雄分公司最高主管易佐衛代表雙方簽訂合作備忘錄（MOU），後續將透過數位科技的體驗學習，提供學生在資訊傳遞與專業知能的累積。

宏碁高雄分公司最高主管易佐衛指出，資工系創建的資訊科技體驗室係宏碁在全台首間結合AIOT、車輛模擬、及電競虛擬運動載具的體驗教室，呼應政府打造運動科技政策，開發新型態電競虛擬運動外，同時以結合AIOT數位轉型趨勢，提供最夯的元宇宙體驗。

樹德科大資工系系主任王木良表示，科技一日千里，資訊系統、物聯網、人工智慧與大數據、電動車與自動化等技術快速發展，大學端在人才培育鏈關係著產業技術的永續發展及連動，如何讓學生瞭解技術的應用價值，提高學習的動機，並藉由成果觀摩，瞭解各種創意的發想、實作與展示的過程等，將有助於提升學生的學習成效。

他進一步指出，資訊科技體驗室可搭配的課程與教學活動，包含AI人工智慧體驗、IoT雲端物聯網實驗、車聯網嵌入式教學系統、車用電子訊號檢測實習、移動資訊擷取系統、人機互動、程式設計、遊戲開發等。

資訊學院院長陳璽煌表示，資訊科技體驗室由資訊科技發展趨勢出發，在體驗室有各項最新應用科技，尤其與宏碁合作建置的駕車虛擬座艙，結合AIOT與車輛電子系統模擬，可從事虛擬運動並學習到各項車用電子知識，培養資通訊相關專業。