因應立院財委會臨時提案，財政部26日邀集各地方政府開會研商娛樂稅改革方向，其中，超過半數縣市認為娛樂稅法不宜廢止，另針對個別項目逐一檢視，其中舞廳或舞場娛樂稅為全數同意繼續課徵，其餘項目則意見不一。

娛樂稅前身為「筵席及娛樂稅」，為我國在1942年抗戰時期提倡儉廉風氣，不鼓勵外出飲宴。到了1980年社會風氣改變，筵席屬活絡經濟消費，因此廢除筵席稅、保留娛樂稅，現行各項娛樂稅率上限為5～100％、採地方自治，地方政府現針對演唱會、電影門票多半僅課1～2.5％。