門前隱味老闆透露，店面被從嚴認定為違建，宣布27日起暫停營業。（圖／翻攝Google Maps）

被封為全台最難訂的牛肉麵「門前隱味」，由於一天限量30碗，只接受事前預約，但經營近五年人氣依舊，目前訂位已排至2024年。不料老闆在臉書拋出震撼彈，表示三坪大的店面被檢舉是違建，宣布周三（27日）起暫停營業，也向訂到位的客人致歉。

老闆25日深夜在臉書發文表示，「真的很遺憾，已經拼盡所有，這間三坪大的店，最終還是敵不過要暫停營業的宿命」，針對違建爭議，老闆調出民國82年的空照圖，證明現今店面是既存的建物，同時無擴大與增建，但最後仍被從嚴認定屬違建「A類即拆」。

老闆坦言，暫停營業是很遺憾的決定，未來已訂位的客人都會先取消，只能改為可宅配的項目，後續將視行政救濟結果再做打算，也透露沒有更換大型店面的想法，想不改初衷繼續待在三坪大的小店。

不少客人也留言打氣，「噢不，我還在等疫情過去要去吃麵的，難過」、「1729天有我存在的痕跡，期待能化險為夷」、「加油，等待亮眼回歸的那天！我們都會一直等著」、「宅配就很能滿足我了，還好家裡還有存貨，等你回歸」。