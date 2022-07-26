安倍案凶嫌山上徹也長年與「統一教會」為敵，最初目標鎖定組織內高層，卻因執行難度高、不易滲入。某次在網路上看到安倍出席該教會有關活動，埋下殺機。防衛大臣岸信夫26日在記者會表示「多位官員包括自己，在選舉期間得到教會幫助」。此話一出日本網友全氣炸。

岸信夫今天(26)召開記者會時談到統一教

綜合日媒《讀賣新聞》、《產經新聞》報導，「統一教會」現已更名為「世界和平統一家庭聯合會」。已故前首相安倍晉三的胞弟、同時也是日本防衛大臣岸信夫，今天(26)召開記者會時談到該教會，坦承「我與統一教的確有關係，因為選舉期間需要許多支持者、志工的協助，像是電話民調等等。」

被問到往後選舉是否還會請到統一教，他沒把話說死，稱「我無法回答下次競選會發生什麼事，當然能有越多支持者越好。」

《朝日新聞》在報導補充道，安倍案過後，多位議員都曾跳出來承認，選舉期間曾受惠於統一教，許多相關人士挺身給予協助。

網友在推特上紛紛抨擊「原來國防部淪陷了…豈不是國家的生存危機!」、「我要你保護日本，而不是用這種方式間接捍衛邪教…」、「你們家族都一樣!真愚蠢。」、「岸信夫好像不覺得有問題，但統一教的活動和剝削本身就是問題。」

早前流傳一封山上親筆寫得「預告信」，A4大小、附上一份山上母親捐款的相關資料，疑似在案發前一天(7)寄給一位曾公開抨擊統一教的網友。內容表明自己將殺人，由於統一教高層滲入不易，轉而將目標鎖定安倍，稱「無法考量安倍死後造成的影響…」