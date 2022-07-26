壽險史上最慘半年結果揭曉。保險局25日公布，到6月底壽險公司自結淨值為1兆2,555億元，等於上半年「蒸發」1兆4,667億元，若不扣分離帳戶，則淨值比約3.8％，創2011年歐債風暴後新低點。

為避免保戶及投資人恐慌，保險局25日特別以簡報方式說明壽險業五大「免擔心」，第一是上半年淨值減少近1.47兆元，是因為升息造成其他損益（FVOCI）項下債券評價減損，但負債面的準備金因升息的公允價值，也會同步減少。

假設資產30％是FVOCI項下的債券，存續期間10年，負債約是資產85％，當利率上升1.5百分點時，資產減幅可能是5％，但負債減幅可能是19％，即是資產減少的三到四倍，等於淨值將不減反增，以此假設推算，6月底壽險真實淨值比應在10％以上。

二是前5月壽險總保費收入1兆364億元，保險給付為7,593億元，壽險公司6月底帳上現金或約當現金有3,732億元，保險局說「沒有流動性風險、不用擔心」。

三是壽險投資國外債券，有97.77％都是BBB-級以上，即都是投資級債券，信用風險良好，非投資等級標的約占國外投資的1.61％，無信評則為1％，這部分主要是俄羅斯債券被撤評才出現，所以也免擔心國外投資債券的違約風險。

四是到今年6月底壽險投資大陸僅2,293億元，占可運用資金的0.77％，同時大陸爆出財務危機的恆大、花樣年、融創中國等，壽險業都未投資，所以也免擔心。

五是近期已發生或可能發生債務危機的如斯里蘭卡、黎巴嫩、蘇利南、阿根廷、埃及等多個國家，保險局亦清查保險公司「均未投資」，所以也不用擔心踩雷。

保險局除了強調五項免擔心外，亦保證會持續監控各保險公司流動性、財務健全性、清償能力及資產配置，必要時會採取因應措施。