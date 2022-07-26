新竹市立棒球場啟用2天傷了數名球員，其中富邦悍將23日在新竹球場交手味全龍，富邦外野手林哲瑄演出飛撲美技，卻因場地碎石太多而受傷退場，今(26日)經過核磁共振檢查，診斷結果是左肩關節唇破裂，可能需要開刀，甚至恐整季報銷。消息傳出讓網友全炸鍋，怒喊：「該國賠了吧！」

林哲瑄23日撲球受傷後，經急診X光檢查顯示沒有傷到骨頭，昨(25日)進行核磁共振檢查確認傷勢，林哲瑄表示：「昨天有去高雄長庚醫院和高雄醫學院檢查，結果是左肩關節唇破裂，醫生認為破裂程度蠻大的，明天會去輔大醫院進行最後確認，有機會動刀，如果保守治療，今年也回不到，至少要休息3個月才能開始訓練。」林哲瑄表示聽到可能整季報銷，真的蠻難過：「因為沒有開過刀，所以還不確定需要休息多久。」

林哲瑄也無奈說：「球場對於選手來說很重要，至少要保護選手，球員也是球隊資產，遇到這種事情大家都不願意，或許未來大家會比較重視這個問題，球場不是只是外觀看起來好，更注重球場細節，可以保護球員，一受傷下去，球季就報銷了，就像我們球隊，主場也是花了很多錢去維護與保養，讓球員沒有後顧之憂去比賽。」

PTT棒球板轉貼林哲瑄整季報銷的新聞，當即引來所有棒球迷鄉民炸鍋：「旅長不會要退休了吧」、「有人還說傷的不嚴重」、「慘爆」、「結果真的犧牲旅長換其他人安全」、「釣蝦保重...」、「有點想罵人了...」、「棒球版可以罵髒話嗎」、「這真的天堂路...」、「被退休欸旅長QQ」、「靠北啊，傷我蝦怒噓」、「要帶舊傷風向了啦」、「被一個球場弄到可能提早退休」、「捨己救人，早日康復」、「申請國家賠償吧」。

網友怒氣更指向政客：「新竹那草皮也太爛了吧」、「是誰同意比賽的啦？蔡其昌還躲！」、「御用學者：小題大作」、「還有人怪球員勒」、「這能不能國賠啊」、「某些人還能護航球場，真的呵呵」、「翁達瑞，你說這是皮肉傷？」、「小智你真的做到了」、「協尋史上最強會長」、「林智堅還在躲」、「會長不是說有場勘嗎？結果讓自己聯盟球員受傷…也是難辭其咎」、「翁達瑞要不要出來面對？」、「嫌票太多」。