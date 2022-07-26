中市近日發生二起槍擊案件，警方為宣示維護治安決心，自辦「肅槍專案行動」，警方已掌握涉案對象，積極查緝偵辦中。（台中市警局提供／陳淑芬台中傳真）

中市近日發生二起槍擊案件，警方為宣示維護治安決心，今起自辦「肅槍專案行動」。市警局表示，兩起案件初步調查各因感情因素及股東糾紛所引發，均屬偶發事件，並非黑道幫派尋仇，已掌握涉案對象，報請檢方指揮偵辦，台中市警局局長蔡蒼柏表示，針對該兩起槍擊案，警方有決心、能力在最短時間內緝凶。

市警局表示，近日發生兩起槍擊案件，初步調查各為感情因素及股東糾紛引發，均屬於偶發事件，並非黑道幫派尋仇，警方都已掌握涉案對象，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，積極查緝犯嫌。市警局強調，近年台中市發生的暴力或槍擊案件，都全數在最短時間內偵破。

台中市警局局長蔡蒼柏表示，針對該兩起槍擊案件，台中市警局有決心與能力，在最短時間將緝獲凶嫌，保障市民的安全。蔡蒼柏今天晚間並親自帶隊督導視察第六分局擴大臨檢作為。

台中市警局表示，「肅槍專案行動」積極查緝非法槍械，並將視轄區治安狀況，針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨、路檢勤務，強力預防及打擊不法。此外，透過「偵防並重」、「科技建警」及「警民合作」等措施，執行打擊犯罪策略，在全般刑案、暴力犯罪及竊盜犯罪等案件發生數，均呈現逐年下降且破獲率逐年上升趨勢。

台中市警局指出，根據客觀數據顯示，台中市整體治安狀況平穩，尤其，2022年上半年的每10萬人口「全般刑案發生數」、「犯罪指標發生數」及「暴力犯罪發生數」等指標，在六都均為「最低」，可見防制努力奏效，整體治安呈現良好、平穩趨勢。