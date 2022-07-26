台北市副市長黃珊珊日前出新書，台北市議員李柏毅26日質詢時發現，教育局長曾燦金在公務群內轉發黃珊珊出新書消息，並直批離譜，曾燦金則表示，只是轉達媒體報導內容，沒有鼓勵買書。

台北市議員李柏毅質詢時先問，不管黃珊珊是否要選，是否都該維持行政中立態度，接著拿出教育局主管群組截圖，群組裡有教育局長轉發黃珊珊出書的消息，並問是否為公務群組，教育局長曾燦金表示，是溝通的平台，只是轉達媒體報導內容。

李柏毅質疑，晚上11時，教育局長在公務群組上發黃珊珊出書消息，幫她宣傳，如果沒有要評論為何還要發消息，曾燦金連忙否認沒有鼓勵買書，李柏毅則連番問「如果沒有要評論為何要PO」，曾燦金則說，目前不管幾組候選人相關資訊，都會告訴同仁。

李柏毅炮轟，蔣萬安要出書，陳時中也要出書是否也會PO，不要再扯這些東西，有錯就認，公務群組是政策討論，事務傳達，大家都知道，身為局長卻帶頭發黃珊珊出書內容。

曾燦金表示，這是事後發的，不是事先的，主管的同仁都很有智慧，李柏毅馬上批，「您敢PO還不覺得有錯，這就叫離譜」，有錯就認，不要再發生就好，結果卻覺得沒有錯。

曾燦金表示，如果議員出書，也會幫忙PO，李柏毅則回覆不需要，並又反批連是非都無法分辨，應該要下台，對曾燦金說只是轉達媒體報導，還酸「你媒體人嗎？」

對於曾燦金於主管群組轉傳黃珊珊出書一事，教育局回應，僅轉達某媒體報導的新聞，供教育局同仁了解。曾局長未發表任何評論內容，更沒有要求同仁支持或購買，並沒有行政中立的問題。