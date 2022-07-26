FILA Disruptor II X Ray Tracer，2680元。（FILA提供）

Adistar CS主打步伐更穩定，並提供跑步時後跟落地的穩定與保護力。（adidas提供）

adidas Adistar CS跑鞋女款，4590元。（adidas提供）

迎接浪漫七夕，除了安排甜蜜約會行程，放閃曬恩愛的情侶穿搭更是增添儀式感的必備清單。運動品牌FILA發佈新品exploreNOW探索初心系列服飾，搭七夕限定鞋款DISRUPTOR 2 X RAY TRACER，讓情侶透過日常造型變化，打造不尷尬的裝扮。adidas則推出可激發長距離跑步潛力的鞋款，並在男女款上做顏色變化，視覺降溫感讓跑者輕鬆化身夏日跑道上的男女主角。

FILA 2022年早秋大勢回歸的探索初心系列，以exploreNOW為設計核心，將傳統校徽和俱樂部式的圖案印花串連品牌形象，該系列以運動風衣套裝呈現出豐厚的視覺層次；另主打復古時尚的老爹鞋FILA DISRUPTOR 2，今年隆重推出DISRUPTOR 2 X RAY TRACER傳奇聯乘新版本，經典復古輪廓結合紅藍白品牌三原色及誇大的草寫字體鞋面印花，讓吸睛度提升。

adidas近日推最新Adistar CS跑鞋，相較於上一代Adistar系列，調整中底配置，緩震程度及支撐力都更上層樓，同時新增adidas ENERGY DRIVE推進系統，獨有的弧形鞋底設計巧妙呼應跑者落地時腳掌的彎曲角度，創造搖椅般的前後持續動能，給予跑者循環性的推進力。Adistar CS跑鞋男款以活力四射的黃色三線標誌輔以亮綠色點綴，女款則以清新典雅的淡米色為基底，搭配中底後側的浪漫天空藍，讓情侶穿上亮眼整個跑場。