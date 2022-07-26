池城再度挑戰一人分飾多重角色直呼困難。（Disney＋提供）

池晟在主演新劇《獵鑽緝兇》（Adamas）中1人分飾雙胞胎兄弟，他今（26日）與同劇演員徐智慧、李秀敬、許城泰及導演朴承宇出席記者會，被問到之前在代表作之一的《變身情人》（Kill Me Heal Me）中1人分飾7角是否對這次的演出有幫助，池晟表示：「並沒有用當時的經驗，因為《變身情人》是7種人格，這次則是要展現出雙胞胎兄弟的魅力，他們既相似但又有微妙的差異。」讓貴為韓國視帝的他也直呼「真的不容易」，不過導演朴承宇卻化身迷弟直誇「無時無刻都想稱讚他」，透露當初自己池晟是他接下該片導演的最大動機，「作為人類，我也愛上他了，被他的超強魅力所折服」。

《獵鑽緝兇》故事講述20年前，池晟飾演的雙胞胎兄弟，推理小說家「河宇信」和檢察官「宋秀玄」得知他們心愛的繼父遭人殺害，內心留下了情感創傷。長大後，得知22年前生父被誣陷是殺人兇手被判有罪，兄弟倆決心要揭發真相，同時努力追查沾滿血跡的鑽石箭「阿達瑪斯」的下落，徐智慧飾演的海松集團長媳，「殷惠秀」則暗中幫助著宇信。該劇也是池晟和徐智慧繼古裝劇《金首露》後，相隔12年再度合作，徐智慧表示：「能夠一起合作2部作品相當不容易，久違地見面真的非常開心，也因為曾經搭檔過，所以這次感到很舒服自在，默契也更好了。」池晟也笑喊「是因為彼此都很健康地活著，才能夠再次相遇，感覺很新鮮也很開心，以前一起演戲的反應好像一直都在」，更不忘嘴甜地大讚徐智慧，「變美的模樣令我印象深刻」。

李秀敬則飾演幫助秀玄破案的地方新聞記者「金惠宜」，她相當感謝池晟在演技方面提供了相當多的幫助，「不僅是身為演員要注意的部分，還有技術方面的知識也跟我說了不少」，以《魷魚遊戲》中流氓反派「張德秀」一角暴紅的許誠泰，飾演海松集團保全總管「崔泰成」，是個語氣粗俗、身經百戰的男子漢，但他表示：「我其實沒什麼魄力，卻常飾演強勢的角色，其實常有畏畏縮縮的一面。」也不忘補充「我敢斷言崔總監是我演過最幹練的角色，真心感謝導演將這樣的角色交給我，我花了非常多的心力，希望能讓觀眾感受到他的幹練感和魅力。」《獵鑽緝兇》明（27日）起，每周三、四在Disney＋獨家跟播韓國。