緬甸軍政府處決前國會議員與知名民主活動人士，馬來西亞外長塞福丁今天對此予以譴責並表示，緬甸軍政府此舉不僅犯下違反人道罪，也有如在嘲諷東協先前針對緬甸危機達成的5點共識。

緬甸軍方去年2月發動政變奪取政權，並血腥鎮壓異議人士。外電報導，緬甸軍事當局已處決了4名被控協助進行「恐怖行動」的民主活動人士；他們被控協助民兵與軍方對抗，在1月一次閉門審判中被判死刑。

這項死刑判決招致國際譴責。馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）今天與到訪的聯合國緬甸事務特使海澤（Noeleen Heyzer）舉行聯合記者會，兩人都對緬甸軍政府處決民運人士表達譴責。

塞福丁表示，「我們認為這違反人道罪」，相信8月3日舉行的東協外長會議將檢視此事。馬來西亞認為緬甸軍政府此舉「有如在嘲諷5點共識」，必須嚴肅看待。

他強調，5點共識必須落實，也許應該要透過「某種架構」以確保有合適方式來推動並進入最後階段。

東南亞國家協會（東協）去年4月針對緬甸議題達成5點共識，包括暴力必須立即停止，各方展現最大自制；各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道；東協成立主席特使團促進對話；東協對緬甸提供人道援助；特使團赴緬甸與各方會商。

塞福丁說，他與海澤討論了落實5點共識、人道援助及海外緬甸難民的教育計畫等議題。

他指出，很遺憾到目前為止，5點共識的落實並無實質進展，因此馬來西亞支持海澤的建議，建立有關落實5點共識的架構。馬來西亞將在下次東協外長會議提出想法。

另外，塞福丁表示，由於5點共識的落實至今仍沒有明確進展，馬來西亞認為，未來不應邀請緬甸派政治代表出席所有部長層級的會議。

在緬甸難民議題上，海澤呼籲，以具包容性、創新的方式來處理洛興雅（Rohingya）問題。與塞福丁的會談中，她強調透過教育避免洛興雅人及其他顛沛流離的緬甸人民變成「迷失的一代」，以及為在馬來西亞的緬甸移工及難民提供合法就業及保護的重要性。

馬來西亞是收容最多洛興雅難民的東協國家，海澤為此向馬國政府及人民表達感謝，但她也強調，最終是緬甸要負起責任，解決洛興雅人的問題。